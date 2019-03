Hunde und Ressourcen

Zum Themenabend "Alles mein's!" lädt das Erlebniszentrum für Mensch & Hund in Neuenmarkt, Wirsberger Straße 12, am Montag, 25. März, um 19 Uhr ein. Alle Lebewesen, vor allem Hunde, konkurrieren um Ressourcen. Was ist jedoch, wenn die Verteidigung derselben für das unmittelbare Umfeld problematisch wird? Wenn Familienmitglieder und/oder andere, im gleichen Haushalt lebende Hunde verletzt werden? Wenn Kleinkinder im Haushalt leben? Bei dem Themenabend wird ausführlich durchleuchtet, welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen. Die Emotion dahinter wird genauso betrachtet wie die Wertigkeit, der Gesundheitszustand kann ebenso eine Bedeutung spielen wie eine vermeintliche Bedrohung. Referentin Sabine Wöhner lebt in Kronach und hat sich dem positiven Hundetraining verschrieben. red