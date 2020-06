Hunde müssen künftig im Vogelschutzgebiet der Mainaue stets angeleint werden

Das Naherholungsgebiet der Mainaue gibt der Landschaft ein Gesicht. Zugleich ist die Aue eine der letzten Rückzugsmöglichkeiten für seltene Vögel. Hier leben die schwarz-weißen Kiebitze, die in den Verlandungsbereichen nach Futter suchen. Im Frühling singen Blaukehlchen, und manchmal kann sogar die Rohrweihe beobachtet werden, wenn sie aus dem Schilf aufsteigt, wo sie ihr Bodennest versteckt hält. Auch der Flussregenpfeifer brütet am Boden und baut dafür nicht einmal ein Nest. Sein Gelege ist nahezu unsichtbar, weil seine Eier als Steine getarnt sind. Hier, im Vogelschutzgebiet im Kreis Lichtenfels, gibt es diese besonderen Vogelarten noch, aber auch hier sind die Bestände der Feld- und Wiesenvögel stark rückläufig und vom Aussterben bedroht. Störungsempfindliche Vogelarten wie Kiebitz, Rebhuhn oder Braunkehlchen vermeiden Brutgebiete, in denen Hunde in Wiesen, Ufer- und Schilfbereichen herumstöbern. Insbesondere Bodenbrüter reagieren sehr sensibel auf freilaufende Hunde und verlassen bei Begegnungen ihr Gelege. Dieses kann dann Fressfeinden zum Opfer fallen oder auskühlen. Wird das Nest öfter verlassen, werden Gelege aufgegeben, und der Bruterfolg fällt schlecht aus. In den vergangenen Jahren schafften es viele Kiebitzpaare im Landkreis nicht, nur ein Junges aufzuziehen. Oft merken weder Hund noch Hundehalter, dass sie gerade eine Störung für die Vögel darstellen, denn die Vögel fliegen zum Teil schon auf, wenn man noch mehrere hundert Meter von ihnen entfernt ist. Doch ein Spaziergang zwischen blühenden Wiesen und der Schutz unserer Vogelarten müssen sich nicht ausschließen.

Deshalb gilt: Hunde sollten stets angeleint und nur auf den Wegen ausgeführt werden. Zum Schutz der Vogelwelt erlässt das Landratsamt eine Allgemeinverfügung. Im gesamten Vogelschutzgebiet der Mainaue im Kreis Lichtenfels (Vogelschutzgebiet "Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach") gilt künftig eine Anleinpflicht für Hunde in der Vogelbrutzeit vom 1. März bis 31. August. Die Grenzen des Schutzgebietes können im Geoportal des Kreises Lichtenfels (www.geoportal.landkreislichtenfels.de) eingesehen werden. red