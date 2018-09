Hunde kollidieren auf der A 70 mit einem Auto

Ein Pkw-Fahrer aus Schonungen befuhr am Montagmittag die Autobahn A 70 in Richtung Bamberg, als kurz vor dem Tunnel "Schwarzer Berg" plötzlich Hunde auf die Fahrbahn liefen. Nachdem sie mit dem Pkw kollidiert waren, rannten sie davon. Eine Absuche des näheren Bereichs durch eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Schweinfurt - Werneck blieb ergebnislos. An dem Fahrzeug entstand leichter Schaden. Ob die Hunde bei der Kollision verletzt wurden, ist nicht bekannt, ebenso nicht, woher sie stammen und warum sie im Bereich der Autobahn ohne Aufsicht umherliefen.