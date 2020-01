Hunde in öffentlichen Gebäuden?

Bei der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Itzgrund am Mittwoch, 22. Januar, gibt es einen Jahresrückblick. Außerdem beinhaltet die Tagesordnung noch die Punkte Assistenzhunde in öffentlichen Gebäuden, die Bestätigung der neu gewählten Feuerwehrkommandanten der Feuerwehren Lahm/Pülsdorf und Schottenstein sowie die Baumaßnahmen Itzgrundhalle und wasserwirtschaftliche Maßnahme Eggenbach. Beginn der Gemeinderatssitzung ist um 18.30 Uhr im Rathaus in Kaltenbrunn. red