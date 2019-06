Zum "Tag des Hundes" wird am Sonntag, 16. Juni, von den Hundesport-Tierfreunden Stadtsteinach eingeladen. Von 12 bis 17 Uhr werden Vorführungen in Agility, THS, Flyball, Sucharbeit und ein Hunderennen auf dem Hundeplatz, Mittelhammer 1 in Stadtsteinach angeboten. red