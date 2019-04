Hunde bellten, Herrchen aggressiv

Nachdem sich am vergangenen Freitag zwei Hundehalter in die Haare gerieten, ermittelt die Polizei jetzt wegen versuchter Körperverletzung, versuchter Sachbeschädigung und einem Verstoß nach dem Tierschutzgesetz. Gegen 19.30 Uhr waren sich Hunde und Herrchen auf einer Wiese im Bereich der Stögerstraße begegnet. Die beiden angeleinten Hunde bellten sich an. Laut Anzeigeerstatter trat der andere Hundebesitzer erst seinem Golden-Retriever in die Seite und versuchte dann auch noch, ihn zu ohrfeigen. Dies habe er aber verhindern können, indem er den aggressiven Mann zu Boden gezogen habe. Nachdem sich der Angreifer beruhigt hatte, habe er seinen Hund genommen und sei nach Hause gegangen. Weder Hund noch Herrchen wurden bei dem Vorfall verletzt. pol