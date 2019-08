Hund zerkratzt Fahrzeug

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, fuhr ein 55-Jähriger am Mittwoch, 21. August, gegen 9 Uhr, auf dem Flurbereinigungsweg von Bad Bocklet in Richtung Hohn zu seiner landwirtschaftlichen Einrichtung. Dabei kam ihm ein 37-jähriger Fußgänger mit seinem Hund entgegen, der ihm den Weg zur Weiterfahrt versperrte. Der Fußgänger belehrte den Fahrer durch die geöffnete Fensterscheibe, weil er meinte, der andere sei zu Unrecht in den Weg eingefahren. Währenddessen zerkratzte der unbeaufsichtigte Hund die Fahrertür des Autos. Auf den Fußgänger kommt nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. pol