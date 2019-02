Hund wird angefahren und tödlich verletzt

Am Samstagabend war eine 55-Jährige mit ihrem Wagen auf der B286 von Oerlenbach in Richtung Bad Kissingen unterwegs. Etwa 150 Meter nach dem Oerlenbacher Kreisverkehr kam ihr bei Dunkelheit ein kleiner, schwarzer Hund entgegen. Der war kurz zuvor seinem Herrchen entlaufen. Die Fahrerin sah den Hund zu spät und fuhr ihn an. Der Hund überlebte die Kollision, wurde aber schwer verletzt. Die Hundebesitzer brachten das Tier noch zum Tierarzt, dieser konnte allerdings nichts mehr tun. Der Hund wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen eingeschläfert. Am Wagen entstand ein Schaden von 200 Euro. pol