Hund wartete im heißen Auto

Halterin kam zurück





Anzeige nach Tierschutzgesetz



pol





Am Freitagvormittag, im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr, ließ die Halterin eines Labradors ihren Hund in ihrem geparkten Auto zurück. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto in der prallen Sonne am Babenbergerring.Der Hund habe bereits merklich unter der starken Innenraumtemperatur gelitten. Zeitgleich mit der hinzugerufenen Polizeistreife sei die Halterin zum Pkw zurückgekommen, so dass der Pkw durch die Streife nicht mehr zwangsgeöffnet werden musste.Dennoch muss die Halterin nunmehr mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen. Dem Labrador ging es nach Auskunft der Polizei aber nach erfolgter Belüftung wieder gut.