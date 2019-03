Hund verschwindet nach Kollision hinkend

Mit einem Hund kollidierte am Dienstagmittag ein Daimler in der Ramsthaler Straße in Ebenhausen. Dort war ein 87-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Ramsthal unterwegs. Auf Höhe der dortigen Glascontainer überquerte plötzlich ein Hund die Straße, meldete die Polizei Bad Kissingen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, und es kam Zusammenstoß mit dem herrenlosen Tier. Das angefahrene Tier lief nach dem Unfall hinkend in Richtung Ortsmitte weiter. Beim flüchtigen Hund dürfte es sich um einen etwa kniehohen schwarzweißen Mischling gehandelt haben. Dieser war mit zwei kleineren braunen Hunden unterwegs. Am Pkw wurde die Fahrzeugfront eingedrückt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Hundehalter konnte bislang nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, gemeldet werden. pol