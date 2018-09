Eckental vor 20 Stunden

Hund verscheuchte wohl Einbrecher

Am Montagabend wurde in der Zeit von 20 bis 21.15 Uhr versucht, in eine Doppelhaushälfte in der Blumenstraße einzubrechen. Hierfür hebelte der unbekannte Täter die Haustür des Anwesens auf. Da die Nac...