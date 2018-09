Hund vergiftet

Am Montag, gegen 21.45 Uhr, ließ ein Hundehalter seine Boxermischling-Hündin in der Ekkehardusstraße in den Garten. Hierbei muss die Hündin einen Giftköder aufgenommen haben. Da der Hund schwere Krampfanfälle und Schaum vor dem Maul hatte, wurde er zur notdienstlichen Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Im Mageninhalt konnte blaues Schneckenkorn festgestellt werden. Wer das Gift ausbrachte, ist bislang nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei-Inspektion Hammelburg, Tel: 09732/ 9060. pol