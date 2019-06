Hund und Mensch: Teamarbeit, die Spaß machen kann

Er gilt als der treueste Gefährte des Menschen. Um die besondere Rolle des Hundes zu würdigen, wurde das zurückliegende Wochenende vom Verband für das Deutsche Hundewesen bundesweit zum Tag des Hundes erklärt. Auch in Michelau nutzte der "Treffpunkt Hund e.V." die beiden Aktionstage, um auf sich und die vielfältigen Angebote für Hunde aufmerksam zu machen.War der Samstag noch einem vereinsinternen Waldspaziergang mit den Hunden reserviert, so fand am Sonntag auf dem weitläufigen Übungsgelände an der Alten Schneyer Fuhre der eigentliche Tag der offenen Tür statt. Die Vereinsführung nutzte den ausgezeichneten Besuch, um in einer Art Schnuppertraining die Arbeit mit Hunden zu demonstrieren. Dazu gehörte auch Obedience, eine Hundesportart, bei der es besonders auf die harmonischen, schnellen und exakten Ausführungen der Gehorsamsübungen ankommt. Ein gutes Mensch-Hund-Team ist dabei eine Grundvoraussetzung, denn letztlich soll das Training sowohl dem Menschen als auch dem Hund Spaß machen. Foto: Klaus Gagel