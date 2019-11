Hund und Katze suchen Besitzer

Das Forchheimer Tierheim informiert: Am 6. November wurde in Dobenreuth eine braungetigerte kastrierte Kätzin mit Rotstich abgeholt. Sie hat eine Tätowierung, die aber schlecht zu lesen ist. Am gleichen Tag wurde aus Eggolsheim eine weiß-schwarze und zierliche Mischlingshündin ins Tierheim gebracht, die am "Kreuzschleifer" gefunden wurde. Das Tier ist mittelgroß, kurzhaarig, trägt ein Halsband und ist nicht gekennzeichnet. Die Besitzer oder wer Hinweise auf diese geben kann, können sich im Tierheim, Zur Staustufe 36, Telefon 09191/66368, melden. red