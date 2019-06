Am Freitagabend ereignete sich in der Forstmeisterstraße ein Unfall zwischen einem Hund und einem Auto. Das Tier lief aus einer Hofeinfahrt auf die Straße, so dass die Fahrerin nicht mehr abbremsen konnte. Der Hund wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde zum Tierarzt gebracht. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden. pol