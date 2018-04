Hund rennt plötzlich auf die Straße

Auf dem kombinierten Rad-Fußweg parallel zur Staatsstraße am Ortseingang von Hemhofen hat am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr eine 21-Jährige ihren zehn Monate alten Schäferhund Gassi geführt. Der junge Schäferhund rannte plötzlich auf die Straße und wurde vom Auto einer 40-jährigen Fahrerin erfasst. Der Hund wurde verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.