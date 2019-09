Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr hatte der Fahrer eines grauen Kia Ceed auf der Staatsstraße 2447 (ehemalige Bundesstraße 26) kurz vor Obertheres einen unerwarteten Zusammenstoß mit einem Hund, der plötzlich auf die Fahrbahn gerannt war. Bei der Kollision verursachte der Hund mit seiner Halskette einen Schaden in Höhe von 100 Euro an der Tür des Pkw. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß zurück ins Gebüsch in Richtung Bahngleise. Weg war es.