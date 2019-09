Am Samstagnachmittag kam es direkt gegenüber der Polizeidienststelle in Ebern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Hund. Der Hund lief seinem Herrchen beim Spazierengehen davon und rannte in den Pkw einer 52-Jährigen. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Hund wurde bei dem Unfall leicht verletzt. red