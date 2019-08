Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei Bad Kissingen die Mitteilung, dass ein freilaufender Hund im Bereich "Am Hofacker" soeben ein Rehkitz gerissen hätte. Eine Streifenbesatzung konnte in Bad Bocklet den beschriebenen Hund beim Gassi-Gehen mit Frauchen antreffen. Angeblich war der Hund beim Ausführen für circa fünf Minuten verschwunden und riss in diesem Zeitraum das Rehkitz, so die Polizei. Der Jagdpächter wurde informiert. pol