Genäht werden musste ein Wunde, die eine Seniorin in Maroldsweisach am Samstag durch einen Hundebiss erlitten hat. Zu dem Vorfall kam es vor dem Altenheim. Der angeleinte Hund zerrte so stark an der Leine, dass ihn seine Halterin nicht halten konnte. Das Tier rannte auf eine Heimbewohnerin los und biss sie in den Unterschenkel. Die Heimbewohnerin musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Ebern gebracht werden. Die Hundehalterin hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.