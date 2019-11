Hund läuft in ein Auto

Ein Hund hat einen Verkehrsunfall in Rentweinsdorf verursacht. Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW die Hauptstraße in Rentweinsdorf. An der nördlichen Ortseinfahrt überquerte ein herrenloser brauner Hund die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Am VW brachen die vordere Stoßstange und der Kühlergrill, und der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Der Hund rannte weg; das Tier dürfte nicht unerheblich verletzt worden sein. Es konnte nicht aufgefunden werden. Der Hundehalter und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ebern zu melden.