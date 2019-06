Hund im heißen Auto gelassen

Am Dienstagmittag besuchte ein 62-Jähriger einen Elektrofachmarkt. Seinen Dackel hatte er im Kofferraum seines Suzuki Jimny zurückgelassen. Eine Scheibe war nur wenige Zentimeter offen. Eine Kundin wurde auf den Hund aufmerksam, da dieser lange laut bellte und stark hechelte. Sie versuchte, den Besitzer ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Daher ließ sie über den Elektrofachmarkt die Polizei verständigen. Als die Streife eintraf, war das Herrchen gerade zurück. Bei sommerlichen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung kann die Temperatur in Fahrzeugen in kürzester Zeit stark ansteigen, warnt die Polizei. pol