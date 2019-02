Hund hetzt Reh in den Tod

Über ein aufgefundenes totes Reh informierten Spaziergänger am Mittwochnachmittag den zuständigen Jagdpächter. Das Tier hatte sich in einem Waldstück zwischen den Ortschaften Unterpreppach und Höchstädten in einem Zaun verfangen und war dort verendet. Beim Bergen des Tieres, welches mit zwei Kitzen trächtig war, stellte der Jäger mehrere Bissspuren im hinteren Bereich des Tieres fest. Diese lassen sich eindeutig einem Hund zuordnen. Hundebesitzer werden auf die nötige Sorgfalt beim Spazierengehen mit ihren Vierbeinern hingewiesen. pol