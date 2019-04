Hund beißt Spaziergänger

Ein 62-Jähriger ist in Ebern im östlichen Stadtteil von einem Hund gebissen und verletzt worden. Der Vorfall passierte am Ostermontag gegen 20.30 Uhr. Wie der Polizei erst zwei Tage später berichtet wurde, wurde der 62-Jährige von einem kniehohen Mischlingshund ins Bein gebissen. Der Hund war zwar an der Leine, konnte jedoch von der zwölfjährigen Hundeführerin nicht gehalten werden, als das Tier einen Satz machte und den Spaziergänger attackierte. Der Spaziergänger trug neben den Schmerzen eine zerrissene Hose davon. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wird nun der Staatsanwaltschaft Bamberg vorgelegt.