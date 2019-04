Hund beißt Nachbarn

Die Polizei Kronach ermittelt gegen eine 60-jährige Frau aus dem Gemeindebereich wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Nachbar der Frau wollte am Mittwochnachmittag seine Mülltonne zum Leeren an die Straße stellen, als der Schäferhund der Beschuldigten auf ihn zurannte und ihn in den rechten Oberschenkel biss. Der Verletzte musste zur Wundversorgung in die Frankenwaldklinik nach Kronach. pol