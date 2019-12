Hund beißt Mann ins Knie - Halter machtlos

Einen Passanten attackierte ein freilaufender Hund am Mittwoch im Staatsbad. Dabei trug der 64-jährige Mann eine Bisswunde am Bein davon, meldete die Polizei. Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, ist am Mittwoch gegen 14 Uhr ein 64-jähriger Mann auf dem Rhönexpress-Radweg von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Das nicht angeleinte, mittelgroße Tier hatte dem Spaziergänger eine Fleischwunde am Knie zugefügt, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Die genauen Umstände müssen noch ermittelt werden. Offensichtlich war es dem Hundehalter, der bei dem Vorfall dabei war, nicht möglich gewesen, auf seinen freilaufenden Hund noch

einzuwirken. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. pol