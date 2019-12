Hund beißt Mann in die Hand

Ein 64-Jähriger war am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr mit seinem Hund auf dem Flurbereinigungsweg zwischen Dachsbach und Gerhardshofen spazieren. Das Tier ging an der Leine. Plötzlich näherte sich ein freilaufender Hunde und attackierte den angeleinten Vierbeiner. Als dessen Besitzer dazwischen ging, wurde er vom angreifenden Hund in die Hand gebissen und musste sich deshalb im Krankenhaus Neustadt ambulant medizinisch behandeln lassen. Anschließend erstattete er Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Von der Polizei Neustadt konnte zwischenzeitlich der 55-jährige Besitzer des zweiten Tieres ermittelt werden.