Hund beißt einer Frau in die Hände

Schmerzlich verlief für eine Frau die Begegnung zweier Hunde in Zeil. Bereits am 26. März (Montag) um 19.20 Uhr waren, wie erst jetzt mitgeteilt wurde, auf dem Fußweg an der Altach zwei angeleinte Hunde aneinander geraten. Beim Versuch, die Tiere zu trennen, wurde die eine Hundebesitzerin vom gegnerischen Hund, einem Schäferhundmischling (schwarzer Rücken, schwarzer Kopf, Brust und Beine grau meliert) in beide Hände gebissen. Die etwa 35-jährige Besitzerin diese Hundes ist bis heute unbekannt, und nach ihr sucht die Polizei. Hinweise nimmt dazu die Inspektion in Haßfurt entgegen, Telefon 09521/9270.