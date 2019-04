Hund beißt einem Radler in die Hand

Ein freilaufender Hund hat am Sonntagvormittag einen Fahrradfahrer bei Humprechtshausen in die Hand gebissen. Der hinzugekommene Hundehalter gab seinen Namen nicht preis und verschwand. Gegen 11 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Fahrrad von Reichmannshausen in Richtung Humprechtshausen. Etwa 300 Meter nach dem Ortsschild erschien plötzlich ein Hund und stellte sich vor das Fahrrad, so dass der Radfahrer stark abbremsen musste. Der Hund sprang auf den Mann zu und biss ihm in die rechte Hand. Dadurch fiel der Fahrradfahrer um. In einer Entfernung von vielleicht 400 Metern rief danach ein Mann nach dem Tier, kam kurz darauf hinzu und leinte den Hund an. Obwohl das Opfer den Namen des Hundehalters verlangte, gab der seine Personalien nicht an und ging fort. Das Opfer wollte später einen Arzt aufsuchen. Gegen den Hundehalter ermittelt die Polizei. red