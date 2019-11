Hund attackiert Spaziergängerin

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde eine 57-jährige Frau aus dem Stadtgebiet während des Spazierengehens von einem Hund angegriffen und verletzt. Die Geschädigte war mit ihrem Hund auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unterwegs, als sie auf einen etwa hüfthohen, grauen Hund traf. Dieser ging auf die Frau los und biss sie unvermittelt in die linke Hand. Die Geschädigte musste sich zur Wundbehandlung in die Frankenwaldklinik begeben. Die Polizei Kronach (Tel. 09261/5030) sucht in diesem Zusammenhang nach einer Hundehalterin, die im Bereich der Landesgartenschau regelmäßig mit mehreren Hunden unterwegs sein soll.