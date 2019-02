Die Gesundheitsakademie Bad Kissingen bietet in Zusammenarbeit mit der Stiftung "Humor hilft heilen" von Dr. Eckart von Hirschhausen einen Workshop zum Thema für Fachkräfte aus Gesundheitsberufen an. Kann man Humor lernen? Die Antwort ist: "Ja!"

"Humor hilft heilen" hat sich zum Ziel gesetzt, die heilsame Stimmung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu fördern. Humor kann Teams helfen, sich besser zu verstehen, kann Druck mindern, die Kommunikation untereinander verbessern und auch helfen, mit Trauer und Leid besser umzugehen. Schon kleine Veränderungen können große Effekte erzielen.

Anhand verschiedener Impulsspiele und Wahrnehmungsübungen werden die Teilnehmer erleben, wie Humor sie befreien kann. Denn: gemeinsamer Spaß verbindet Menschen - ist sozialer Klebstoff. Er erleichtert es ihnen Gegensätze zu überwinden und Leichtigkeit ins Leben zu bringen.

Dieser Workshop mit der Kursnummer 945 03 findet am Freitag, 15. März, von 9 bis 13 Uhr in der Capio Franz von Prümmer Klinik in Bad Brückenau statt.

Anmeldungen sind über die Gesundheitsakademie Bad Kissingen unter Tel.: 0971/ 699 190 90 oder online unter www.gesundheitsakademie.de möglich. red