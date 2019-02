Humor hat Priorität: Anneliese Hofmann wurde 90

"Das ganze Leben mit Humor angehen." Von diesem Motto hat sich Anneliese Hofmann ihr Leben lang leiten lassen. Am Samstag feierte die Seniorin in Knetzgau ihren 90. Geburtstag.

Viele Personen aus dem Familien- und Freundeskreis kamen, um ihr zu gratulieren. Offizielle Glückwünsche sprachen der stellvertretende Landrat Oskar Ebert, Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus und Pfarrer Michael Weck aus.

Als Anneliese Jäger wurde die Jubilarin am 9. Februar 1929 in Duisburg in einer Großfamilie geboren. Am Niederrhein verbrachte sie ihre Kindheit und Jugendzeit. Nach Knetzgau zog sie im Jahre 1965 der Liebe wegen. Ihr Ehemann Vinzenz, der bereits verstorben ist, kam gebürtig aus Knetzgau. Kennengelernt hatten sie sich in Duisburg. Dorthin hatte es Vinzenz Hofmann nach der Kriegsgefangenschaft verschlagen, als er mit Korbwaren unterwegs war. Einige Jahre lebte das junge Paar nach der Hochzeit in Duisburg, wo Vinzenz Hofmann in der Stahlindustrie und Anneliese Hofmann bei der Post Arbeit fand. Das Paar bekam zwei Töchter. Mittlerweile freut sich Anneliese Hofmann über den Familienzuwachs von fünf Enkeln und fünf Urenkeln.

Nach dem Umzug nach Knetzgau arbeitete die Jubilarin zunächst einige Jahre bei SKF in Schweinfurt und wechselte dann zur Post, wo sie bis zur Rente beschäftigt war. Ihren Ehemann Vinzenz Hofmann, der an einer berufsbedingten Erkrankung der Lunge litt, pflegte sie lange Jahre bis zu dessen Tod.

Die Jubilarin strickt und stickt sehr gerne, vor allem Tiermotive haben es ihr angetan. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat und baute vor vielen Jahren den sozialen Arbeitskreis in Knetzgau mit auf, den sie auch lange leitete. Zudem war sie mehrere Jahre aktive Sängerin im Gesangverein "Frohsinn" und ist Mitglied beim KAB-Ortsverband. Über sich selbst sagt Anneliese Hofmann, dass sie jederzeit für einen Spaß zu haben sei und sich durch nichts unterkriegen lasse. Ihr Lebensziel sei es, 100 Jahre alt zu werden. "Mit Humor werde ich das bestimmt schaffen", ist sie sich sicher. cr