Auf Einladung der Goethe-Gesellschaft referiert Bezirksheimatpfleger Günter Dippold am kommenden Sonntag, 6. Oktober, über Alexander von Humboldt und sein fränkisches Erbe. Beginn ist um 15.30 Uhr in der Kreisbibliothek am Schulzentrum. Der Eintritt ist frei. red