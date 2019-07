Humboldts beständiges Glück

Nahe des Weißen Mains befindet sich das einst größte Bergwerk in Bad Berneck. Heute liegt hier der Dendrologische Garten, ein botanischer Garten für Bäume. Das Bergwerk war einst eine Wirkungsstätte von Alexander von Humboldt, der hier fast sein Leben verloren hätte. Mit Geoparkranger Gert Hartmann kann man am Sonntag, 14. Juli, diese Gegend erkunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Festplatz (Großparkplatz) Am Anger, am Maibaum in der Bahnhofstraße in Bad Berneck. Veranstalter ist Geopark Bayern-Böhmen e. V. red