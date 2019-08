Humboldts Berghütte in 3D

Im Humboldt-Jahr 2019 haben Bamberger Bauforscher eine ecuadorianische Berghütte des Entdeckers Alexander von Humboldt untersucht und dokumentiert. Einer der Höhepunkte von Humboldts Reise durch Südamerika war die Erforschung der sogenannten "Allee der Vulkane" in Ecuador. Für einen Besteigungsversuch schlug er am Fuße des Vulkans Antisana sein Basislager in einer historischen Hütte in 4000 Metern Höhe auf.

Ein Projektteam der Universität Bamberg hat die Hütte im Juni mit digitalen Denkmaltechnologien erfasst. "Die Berghütte gehört zu den wenigen authentischen Zeugnissen, die von Humboldts Anwesenheit in Südamerika geblieben sind", ordnet Projektleiter Tobias Arera-Rütenik die Bedeutung des Gebäudes ein. Es gehe darum, das wichtige Erbe für Deutschland und Ecuador zu erhalten. Dafür verwendete man das "Structure-from-Motion-Verfahren". Mit diesen digitalen Methoden können Oberflächen so dokumentiert und vermessen werden, dass ein dreidimensionales Modell des Gebäudes in seiner Umgebung entsteht.

Behutsame Reparaturen

"Zum einen dienen unsere Ergebnisse dazu, die Baugeschichte des mehrfach erweiterten und reparierten Gebäudes zu klären", sagt Arera-Rütenik. "So können wir rekonstruieren, welchen Zustand es zu Humboldts Zeiten hatte. Zum anderen übergeben wir die Unterlagen den Verantwortlichen in Ecuador, damit sie behutsame Reparaturen durchführen und den Erhalt des Denkmals für die Zukunft sichern können." red