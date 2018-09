Humboldt-Preis für Bamberger Dozenten

Wenn die Humboldt-Stiftung nächste Woche ihre Anneliese-Maier-Forschungspreise für herausragende Geistes- und Sozialwissenschaftler in Berlin verleiht, zählt ein Gastdozent der Bamberger Otto-Friedrich-Universität zu den Preisträgern: der amerikanische Geschichtswissenschaftler Alan Mikhail.

Mikhail lehrt an der Yale University und gilt als Pionier der Nahostgeschichte. Er verbindet die Forschung zur Geschichte des Nahen Ostens mit der Umweltgeschichte und erschließt so gänzlich neue Felder. Beispielsweise beschreibt er den Einfluss, den der Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Holz in Ägypten auf die osmanische Vorherrschaft zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert hatte.

Das Preisgeld beträgt 250 000 Euro und wird vom Bundesbildungsministerium finanziert. red