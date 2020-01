Hullewaatsch: Konzert in Großwalbur

In Großwalbur wird auch dieses Jahr wieder mit einem Konzert des Musikverein Walburtal am Montag, 6. Januar (Dreikönigstag), an die historische Sagengestalt der Hullewaatsch erinnert. Sie ist ein Teil des alten Volksglauben, die wohl auch bekannt unter dem Namen Frau Holle geworden ist. Ein alter Glaube, der zur Zeit der Wintersonnenwende noch recht wild gefeiert wurde. Heute wird dieser Zeitraum von der christlichen Kirche besetzt und anders gestaltet. Die Gestalt der Hullewaatsch ist ein weiterer Teil im Verbundwanderweg, welcher unter dem Namen "Sagenweg" zu zahlreichen Sagen und Mythen aus den Meederer Fluren und Orten führt. Beginn des Konzerts ist um 14 Uhr auf dem neuen Dorfmittelpunkt in Großwalbur. Hier kann auch die Figur der Hullewaatsch besichtigt werden. red