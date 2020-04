HUK-Coburg verteilt Schutzmasken

Insgesamt 300 000 OP-Mundschutzmasken hat die HUK-Coburg erworben. Davon stellt sie einer Mitteilung zufolge der Stadt und dem Landkreis Coburg 200 000 Stück für medizinische Einrichtungen zur Verfügung, insbesondere den niedergelassenen Ärzten und den Mitarbeitern von Alten- und Pflegeheimen. 100 000 Stück gehen zum Schutz an die eigenen Mitarbeiter des Versicherers. "Wir wollen unserer gesellschaftlichen Verantwortung für die Stadt und Region Coburg nachkommen, aber auch unserer besonderen Verpflichtung als einer der führenden Krankenversicherer in Deutschland", erläutert Sarah Rössler, Personalvorstand der HUK-Coburg, das Engagement. Landrat Sebastian Straubel und Oberbürgermeister Norbert Tessmer bedankten sich im Namen der von Stadt und Landkreis gemeinsamen Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) für die Spende der HUK-Coburg: "Schutzmaterial ist das, was derzeit am dringendsten benötigt wird. Daher freuen wir uns über jede Maske, die wir bekommen, da sie uns im Kampf gegen die Weiterverbreitung des gefährlichen Virus wieder ein Stück weiterhilft." Die Verteilung der OP-Mundschutzmasken für medizinische Einrichtungen übernimmt stellvertretend der Regiomed-Verbund. red