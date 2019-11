Hühnerstall brennt aus

Auf etwa 15 000 Euro wird der Sachschaden eines Brandes am Dienstag in Sollenberg geschätzt. Gegen 20 Uhr zündete ein 49-jähriger Mann seinen Ölofen im Vorraum eines 50 Quadratmeter großen Hühnerstalles an. Zwei Stunden später bemerkte er von seiner Wohnung aus einen Feuerschein. Bei der Nachschau schlugen ihm die Flammen beim Öffnen der Eingangstür zum Hühnerstall entgegen. Eigenständige Löschversuche mit einem Feuerlöscher scheiterten.

100 Einsatzkräfte rücken an

Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit 100 Einsatzkräften anrückte. Sie brachte das Feuer unter Kontrolle und verhinderte somit ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude. Der Hühnerstall brannte jedoch vollständig aus. Die darin befindlichen 70 Hühner verendeten qualvoll. Bei den Löschversuchen hatte sich der Besitzer eine leichte Rauchgasintoxikation zugezogen. pol