Hühner und Tauben

In der Leßbachtalhalle findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Dezember, die 67. Kreisschau und die 47. Kreisjugendschau des Kreisverbandes Kronach der Rassegeflügelzüchter statt. Wie Vorsitzender Klaus Ruppert mitteilt, werden 470 Hühner, Zwerghühner und Tauben zu bewundern sein.

Öffnungszeiten

Eröffnet wird die Großveranstaltung am Samstag, 28. Dezember, um 16 Uhr. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Über zahlreichen Besuch würden sich die Veranstalter sehr freuen. dw