"Huebnotix" spielt auf

"Huebnotix" macht die Musik am Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Haßfurt. Auf das Konzert weist das Kulturamt Haßfurt live hin.

Seit vielen Jahren präsentiert "Huebnotix" Neuinterpretationen von Kultsongs der Rock- und Popgeschichte und hat sich den Ruf einer hervorragenden Live-Band erspielt. Handgemachte Musik, gepaart mit Spielfreude und beeindruckender Perfektion, zeichnen den Akustik-Stil der vier Musiker aus. Eine Besonderheit dieser Formation sind die verschiedenen Besetzungen, mit denen "Huebnotix" in den letzten Jahren Konzerterlebnisse geschaffen hat.

Jetzt kommt "Huebnotix" mit einem neuen Highlight zurück nach Haßfurt: "Huebnotix & The Velvet Voices". Vier hochkarätige Sängerinnen werden die Band an diesem Abend begleiten. The "Velvet Voices" sind laut Kulturamt grandiose Stimmen. Im Mittelpunkt des Konzerts stehen Meisterwerke von Peter Gabriel, Paul Simon, den Beatles, Pink Floyd, Coldplay, Supertramp, Phil Collins und weiteren Musikgrößen.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Haßfurt, Telefon 09521/688228. red