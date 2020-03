Hübner bittet um Solidarität

Mit einem Rundbrief hat sich Bürgermeister Günther Hübner an die Harsdorfer gewandt. Besondere Zeiten erfoderten besondere Maßnahmen, heißt es darin. Die Corona-Krise schränke das tägliche Leben stark ein. Jeder sei in der Pflicht, mit großer Disziplin die Hygiene- und Verhaltensanordnungen zu beachten und zu vollziehen.

Über die Gemeinde Harsdorf sei ein Hilfsangebot für Personen organisiert worden, die zur Corona-Risikogruppe gehören und keine Hilfe von der Familie oder den Bekannten erhalten können. Wer also Besorgungen benötigt, kann von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr die Telefonnummer 09203/3260386 anrufen. Jörg Hinsche werde die Adresse an Helfer und Unterstützer in der Gemeinde Harsdorf weitergeben.

Dabei wird gebeten, den Einkaufszettel an die Haustür zu kleben, damit persönliche Kontakte vermieden werden. Die Bezahlung soll nach Auslieferung mit einer Kuvertübergabe erfolgen.

Bei Fragen steht auch Bürgermeister Günther Hübner unter Telefon 0160/5820023 zur Verfügung. red