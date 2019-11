Hubschrauber rotieren über dem Ort

Beim Bundespolizeiaus- und fortbildungszentrum in Oerlenbach finden am Dienstag, 12. November, ganztägig Einweisungen in Hubschrauber der Bundespolizei statt. Diese Einweisungen dienen dem taktischen Verhalten beim Aus- und Einsteigen sowie dem Kennenlernen der Einsatzmöglichkeiten von Bundespolizeihubschraubern als Führungs- und Einsatzmittel in polizeilichen Einsatzlagen.

Sie sind Teil der praktischen Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes der Bundespolizei. Insgesamt werden 76 Polizeikommissaranwärter (davon 30 Frauen) in und an den Polizeihubschraubern eingewiesen.

Dazu werden mehrere Starts und Landungen auf dem Gelände des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums in Oerlenbach durchgeführt. Für den dabei entstehenden Fluglärm bitten die Verantwortlichen um Verständnis gebeten. sek