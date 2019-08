Hubschrauber in Unfall verwickelt

Ohne Verletzte endete ein Auffahrunfall auf der A 3, in den auch ein Hubschrauber verwickelt war. Ein Reisebus war um 10.30 Uhr auf der mittleren Fahrspur in Richtung Würzburg unterwegs. Der Fahrer erkannte zwischen Erlangen-Tennenlohe und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen einen vor ihm fahrenden Kleintransporter mit Anhänger zu spät und fuhr auf diesen auf. Auf dem Anhänger war ein Hubschrauber verladen. Der Heckrotor durchbohrte die Windsschutzscheibe des Reisebusses und drang noch einen Meter in den Innenraum ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter noch auf einen davor stehenden Pkw geschoben. Der Bus musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mindestens 30 000 Euro.