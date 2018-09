Hubschrauber in Serie

Ende September findet im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg eine praktische Flugausbildung statt. Hierzu werden am Donnerstagabend, 27. September, neun Polizeihubschrauber auf dem Gelände des Zentrums landen und am Freitagvormittag, 28. September, wieder starten.

Es wird während dieser Zeit zu einem kurzzeitig erhöhten Lärmaufkommen aufgrund des Starts und der Landung der neun Polizeihubschrauber kommen. Die Bundespolizei bemüht sich eigenen Angaben zufolge, die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten, und dankt den betroffenen Anliegern für ihr Verständnis. Das Aus- und Fortbildungszentrum in Bamberg ist die bundesweit größte und modernste Einrichtung dieser Art der Bundespolizei. Die fachlich der Bundespolizeiakademie in Lübeck nachgeordnete Lehreinrichtung ist das sechste Zentrum der Bundespolizei.

Wurden dort seit September 2016 zunächst knapp 1800 Polizeimeisteranwärter ausgebildet, so steigt die Zahl jetzt: Seit September dieses Jahres beherbergt das Bamberger Zentrum über 2600 Polizeimeisteranwärter. Mehr als 700 Stammkräfte ermöglichen den Ausbildungsbetrieb. red