Herzogenaurach vor 14 Stunden

Rathausabbruch

Hubmannparkplatz wird ab Freitag gesperrt

Die Abbrucharbeiten an dem aus den 1960er Jahren stammenden Gebäudeteil des Herzogenauracher Rathauses am Marktplatz stehen nunmehr bevor. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Bauamt der Stadt hei...