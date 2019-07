Eine geführte Tour "Hubertushöhe und Ködel" mit Hans Blinzler findet am kommenden Samstag, 13. Juli, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Hubertushöhe (Steinwiesen), die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Um Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Telefon 09262/ 1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de wird gebeten. red