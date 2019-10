Hubertusfeier in Pressig

Für Samstag, den 9. November, lädt der Jagdschutz- und Jägerverband Kronach zu der in diesem Jahr von der Hegegemeinschaft Rothenkirchen ausgerichteten Hubertusfeier ein. Den Auftakt bildet um 17.30 Uhr die Hubertusmesse, zelebriert von Pater Helmut Haagen, in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Pressig. Die musikalische Umrahmung übernimmt der BJV-Bläsercorps um Klaus Rohleder. Anschließend findet die Hubertusfeier im Pfarrheim neben der Kirche statt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Jagdsignale, eine musikalische Umrahmung und eine Tombola. red