Hubertus-Kegler blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Das lief wirklich super: Große Freude über ein erfolgreiches Sportjahr herrscht bei den Keglern vom Schützenverein Hubertus Schönbrunn.

Die 1. Herrenmannschaft spielte vier Jahre in der Bezirksliga Oberfranken und konnte nun mit 30:6 Punkten die Meisterschaft und den Aufstieg in die

Bezirksoberliga erringen. Bereits am 16. Spieltag konnte man bei einem Spitzenspiel in Eichenhüll mit 3386 Holz die Meisterschaft vorzeitig einfahren. Hier erzielte Andreas Hollet mit 600 Holz den Klubrekord und er war mit 550,11 Holz im Durchschnitt auch einer der besten Kegler in der Liga.

Die 3. Herrenmannschaft schaffte nach dem Aufstieg von der Kreisklasse E 1 in die Kreisklasse D 1 im letzten Jahr erneut die Meisterschaft mit 26:6 Punkten und spielt nun im nächsten Jahr in der Kreisklasse C. Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag, an dem man sich klar mit 6:0 Punkten gegen die zweite von Bavaria Bamberg durchsetzen konnte.

Die Damenmannschaft konnte in letzter Sekunde noch von der Ligenreform (Auflösung der Regionalliga) profitieren und darf im nächsten Jahr in der Landesliga Nord antreten. red