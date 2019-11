Hubert Forscht und Band

Hubert Forscht wird zusammen mit seiner Band, den "FO-Fighters" (allesamt Musiker aus Forchheim) am Samstag, 9. November, um 20 Uhr in der Eggerbach-Halle in Eggolsheim

Ausschnitte aus seinen beiden Alben (dem Roten und dem Schwarzen, eine Art "Best of") präsentieren. Als grundsätzliches Statement kann man vorausschicken "Alles wird gut", so der Titel der schwarzen CD. Natürlich geht's eben nicht allen gut, wie zum Beispiel dicken Frauen oder der Schwester Erika mit dem totalen Stress in ihrem Krankenhaus. Auch den Handwerkern und dem Schreiner im Speziellen will Forscht mit seinen leicht satirischen humoristischen Liedern und Texten Mut machen. Musikalisch ist von Bossa Nova über Reggae, Rock und Blues ziemlich alles dabei. Karten für den Auftritt des Forchheimer Kulturpreisträgers 2012 gibt es im Vorverkauf zum Preis von 13 Euro im Rathaus des Marktes Eggolsheim, Hauptstraße, 27 (Telefon 09545/444-134) und in der Filiale der Sparkasse Eggolsheim, Hartmannstraße 15 (Telefon 09191/88955). An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. red